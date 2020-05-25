Москва, , 13:30 — REGNUM В ряде регионов «РЖД» непосредственно участвует в противоэпидемических мероприятиях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 мая заявил глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Наши медицинские подразделения участвуют в борьбе с COVID. На 17 территориях мы взаимодействуем с субъектами с регионами. В Москве, Воронеже и на Сахалине мы участвуем в инфекционной борьбе, а на других территориях мы взяли на себя неотложную помощь, мы изменили маршрутизацию и активно участвуем в этом процессе», — заявил Белозёров.