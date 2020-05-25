Москва, , 13:29 — REGNUM Болезненное для бюджета и частных акционеров падение цен на нефть и затоваривание европейского рынка газа, которое привело к парадоксальной ситуации, что экспорт Газпрома стал убыточен, заставляет искать альтернативные заработки в нефтегазовом секторе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя слова главы СП РФ Алексея Кудрина.

«Россия, конечно, не Саудовская Аравия, но нефтегаз еще со времен Брежнева является основой нашей экономики. Плюс угроза перехода к «зеленой» энергетике может снизить спрос на традиционные энергоносители. А главное — продукты глубокой переработки приносят намного большую добавленную стоимость.

По ожиданиям как самих производителей, так и финансовых компаний, спрос на полимеры и другие продукты нефтехимии будет расти быстрее мирового ВВП. Уверен, что Россия будет двигаться в данном направлении, прежде всего, конечно, имеющая соответствующий опыт Татария.

Однако переоценивать данную историю не стоит, она не так значима ни для акционеров компаний, включая государство, ни для налоговых поступлений казны. Причина проста — весь мировой спрос на полимеры составляет 250 млн тонн, то есть половина от российской добычи нефти или, соответственно, менее 5% от общемировой добычи.

Кстати, есть один очень важный момент — несмотря на сложности на экспортных рынках, финансовое положение Газпрома остается стабильным. Главный показатель работы любой компании — это дивиденды. Если говорить о России в целом, то из года в год виден устойчивый рост выплат.

Статистика может напутать. А вот реальные выплаты на карман всегда дают точную цифру. Недавно совет директоров Газпрома рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности в 2019 году в размере 15,24 руб. на одну акцию.

Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 360,784 млрд руб., или 30% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год по МСФО. Дивидендная доходность составляет 7,8%, выше ставок по банковским депозитам.

Вместе с тем, переизбыток на европейском газовом рынке, конечно, ударит по свободному денежному потоку компании. Дивиденды за 2020 год оцениваются в 12 руб. за акцию. Что тоже не самый плохой результат. За черной полосой всегда следует белая», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СП РФ Алексей Кудрин считает, что объёмы добычи нефти в России снижаться не будут.

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