Киев, , 13:16 — REGNUM По итогам апреля 2020 года продажи новых машин на украинском автомобильном рынке составили 3,8 тыс. экземпляров, что на 45% меньше, чем в апреле 2019 года. Об этом 25 мая сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Самой популярной маркой на авторынке Украины в апреле стала Renault. За отчётный период в стране было реализовано 810 единиц автомобилей французского бренда — на 31% меньше, чем в апреле прошлого года.

На втором месте в марочном рейтинге разместился японский бренд Toyota с результатом 425 проданных авто. Здесь падение продаж составило 56%. Тройку лидеров замыкает корейский бренд Kia — 260 автомобилей (-59%).

Четвёртое и пятое места заняли немецкие бренды BMW (180 ед.; — 15%) и Mercedes-Benz (175 ед.; +11%).

Напомним, по данным ассоциации «Укравтопром», в апреле текущего года на Украине было собрано 59 единиц машин, что на 58% меньше, чем в апреле прошлого года.

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