Киев, , 13:13 — REGNUM Энергетическая система Украины в настоящий момент находится в состоянии глубокого кризиса, но решать проблему за счет «зеленой энергетики» недопустимо.

Об этом говорится в заявлении Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (ВИЭ), обнародованном сегодня, 25 мая.

Ассоциация отмечает причины кризиса в энергетике — введение нерабочей модели рынка электроэнергии, ручное регулирование, влияние лоббистских промышленных групп и популистские действий власти.

В обращении резко критикуются намерения властей Украины решить проблемы энергосистемы, возникшие из-за ошибки регуляторной политики государства, за счет только производителей ВИЭ.

В заявлении напоминается, что ранее министерством энергетики были анонсированы планы «как можно скорее» решить существующие проблемы и подписать меморандум о взаимопонимании с производителями ВИЭ, но выдвинутые властями условия категорически не устраивают ассоциацию.

ИА REGNUM напоминает, что 14 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в условиях энергетического кризиса страна не может себе позволить иметь самую дорогую «зеленую» энергию в Европе, как это есть сейчас.

«Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику», — отметил тогда Шмыгаль.

Вместе с тем он заявил, что в процессе обсуждения «удалось максимально сблизить» позиции правительства и производителей возобновляемой энергии, и на 18 мая планируется подписание документа.