Чебоксары, , 13:01 — REGNUM Финансовые отношения двух системообразующих предприятий Чувашии получили новое развитие. Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) в ответ на информационный выпад энергосбытовой компании (ЧЭСК), которая грозит «непредсказуемым влиянием на экономику региона» из-за неплатежей КТЗ, ссылается на рост цен на энергию и отмечает, что значительный размер задолженности сложился до введения процедур банкротства. Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой КТЗ.

Проект реструктуризации КТЗ был разработан в 2016—2017 годах в рамках поручений федерального правительства.

«До реализации данного проекта предприятия концерна (АО «Промтрактор», ПАО «ЧАЗ», АО «Промтрактор-Вагон») накопили с 2015 года значительный объем задолженности перед гарантирующим поставщиком ООО «ЧЭСК» в размере 1 670 млн рублей, на которую поставщик выставил пени и штрафы в размере 715 млн рублей. При этом в 2017 году государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» была запущена дефолтная стратегия в отношении предприятий концерна, предполагающая введение процедур банкротства. На сегодняшний день данные предприятия находятся в процедуре банкротства, — говорится в сообщении.

В то же время в тракторном концерне акцентируют внимание на «постоянный рост цены на электроэнергию»:

«Цена на электроэнергию в 2019 году выросла на 9% относительно 2018 года, что значительно выше уровня инфляции. В I квартале 2020 года предприятия концерна снизили объем потребляемой электроэнергии на 5%. При этом расходы на электричество увеличились из-за резкого роста тарифов на 4%».

НА КТЗ отмечают, что подготовлен ряд предложений по «обеспечению выполнения денежных обязательств в полном объеме», в том числе в концерне рассчитывают на государственную поддержку, «осуществляемую на фоне распространения новой коронавирусной инфекции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее АО «Чувашская энергосбытовая компания» (входит в ПАО «РусГидро») заявило о задолженности КТЗ за электроэнергию в размере «почти 2 млрд рублей». Энергетики предупредили, что «дальнейшее негативное развитие ситуации с неплатежами приведет не только к лишению ЧЭСК статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе, но и окажет непредсказуемое влияние на экономику и социальную обстановку всего региона».

Отметим, что АО «Машиностроительная-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» и ПАО «Русгидро» включены в список системообразующих предприятий России.

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