Чебоксары, 25 мая 2020, 13:01 — REGNUM Финансовые отношения двух системообразующих предприятий Чувашии получили новое развитие. Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) в ответ на информационный выпад энергосбытовой компании (ЧЭСК), которая грозит «непредсказуемым влиянием на экономику региона» из-за неплатежей КТЗ, ссылается на рост цен на энергию и отмечает, что значительный размер задолженности сложился до введения процедур банкротства. Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой КТЗ.
Проект реструктуризации КТЗ был разработан в 2016—2017 годах в рамках поручений федерального правительства.
В то же время в тракторном концерне акцентируют внимание на «постоянный рост цены на электроэнергию»:
НА КТЗ отмечают, что подготовлен ряд предложений по «обеспечению выполнения денежных обязательств в полном объеме», в том числе в концерне рассчитывают на государственную поддержку, «осуществляемую на фоне распространения новой коронавирусной инфекции».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее АО «Чувашская энергосбытовая компания» (входит в ПАО «РусГидро») заявило о задолженности КТЗ за электроэнергию в размере «почти 2 млрд рублей». Энергетики предупредили, что «дальнейшее негативное развитие ситуации с неплатежами приведет не только к лишению ЧЭСК статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе, но и окажет непредсказуемое влияние на экономику и социальную обстановку всего региона».
Отметим, что АО «Машиностроительная-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» и ПАО «Русгидро» включены в список системообразующих предприятий России.
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