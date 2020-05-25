Самара, , 13:04 — REGNUM Почти 20 тысяч семей с детьми получили дополнительные региональные меры поддержки в Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение поддержать материально некоторые категории граждан во время пандемии коронавируса.

Так, решено было выплатить по пять тысяч рублей на учащихся в возрасте от восьми до 18 лет, которые проживают в семьях, относящихся к одной из категорий:

семьи со среднедушевым доходом на члена семьи ниже половины величины прожиточного минимума (5 407 руб.);

одинокие матери со среднедушевым доходом на члена семьи ниже величины прожиточного минимума (10 814 руб.);

многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума (10 814 руб.).

Отмечается, что на текущий момент эту региональную поддержку получили порядка 20 тысяч семей. Причем выплата произошла автоматически согласно данным в информационной базе получателей мер социальной поддержки в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

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