Москва, , 12:47 — REGNUM В Москве выросло число безработных, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

«Если брать абсолютные цифры, безработица растёт. У нас было около 30 тысяч официально зарегистрированных безработных, а сейчас уже 130 тысяч», — цитирует его слова РИА Новости.

Ефимов отметил, что доля безработицы с учётом роста составляет 1,7%, что «очень низкий показатель».

При этом в Москве упростили порядок регистрации на бирже труда, а выплата составляет 19,5 тыс. рублей.

Вице-мэр отметил, что из вновь зарегистрированных 100 тысяч безработных недавно лишились работы лишь 30 тысяч. 70 тысяч — те москвичи, кто не имел работы и раньше, но сейчас пришёл и зарегистрировался.

«Выплата выросла, и многие решили, что теперь имеет смысл за ней обратиться», — пояснил он.

Судя по изменению структуры размещённых вакансий, «уровень напряжённости растёт», отметил Ефимов. Он считает, что реальную ситуацию на рынке труда можно будет увидеть через месяц-два.

По мнению вице-мэра, обстановка не станет критичной и сфера услуг, где возможны увольнения, очень быстро восстановится.