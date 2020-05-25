Москва, 25 мая 2020, 12:45 — REGNUM Число регистрация на второй сезон конкурса «Цифровой прорыв» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — превысило отметку в 12 тысяч. В конкурсе участвуют как команды с богатым профессиональным опытом, так и начинающие карьеру молодые специалисты со всей страны.
Регистрация на «Цифровой прорыв» стартовала 17 марта. Конкурсантам было предложено подать заявки на участие в региональных отборочных турах, которые должны были пройти весной/летом, а завершиться в сентябре большим финалом. Из-за ситуации с пандемией COVID-19 организаторы приняли решение в ожидании очных этапов запустить онлайн IT-марафон, который стал дополнительной возможностью для участников попробовать свои силы, подготовиться к очным соревнованиям и выиграть денежный приз, не выходя из дома.
В топ-10 самых вовлеченных регионов также вошли Ростовская, Свердловская, Оренбургская, Новосибирская, Нижегородская, Самарская области и Краснодарский Край. Кроме того, региональные ведомства активно участвуют в постановке кейсов для участников. Средний возраст всех зарегистрированных — 28 лет, 25% — молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, 37% — профессионалы от 40 лет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ближайшим мероприятием конкурса станет масштабный IT-марафон, который состоит из онлайн-чемпионата для индивидуальных разработчиков и двух онлайн-хакатонов для сформированных команд. И если количество участников в онлайн-чемпионате не ограничено, то в каждом онлайн-хакатоне может принять участие не более 200 команд по 3−5 человек. В конкурсе могут принимать участие не только разработчики, но и дизайнеры, тестировщики, проектные менеджеры, продакт-менеджеры и другие специалисты IT-сферы.
Оператором конкурса выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).