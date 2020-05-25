Москва, , 12:45 — REGNUM Число регистрация на второй сезон конкурса «Цифровой прорыв» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — превысило отметку в 12 тысяч. В конкурсе участвуют как команды с богатым профессиональным опытом, так и начинающие карьеру молодые специалисты со всей страны.

Регистрация на «Цифровой прорыв» стартовала 17 марта. Конкурсантам было предложено подать заявки на участие в региональных отборочных турах, которые должны были пройти весной/летом, а завершиться в сентябре большим финалом. Из-за ситуации с пандемией COVID-19 организаторы приняли решение в ожидании очных этапов запустить онлайн IT-марафон, который стал дополнительной возможностью для участников попробовать свои силы, подготовиться к очным соревнованиям и выиграть денежный приз, не выходя из дома.

«Мы видим позитивный отклик от IT-специалистов со всей России и активную вовлеченность со стороны региональных и федеральных партнеров, которые формулируют кейсовые задания и предлагают их для решения на конкурсе. Для участия зарегистрировались уже 12 000 человек и среди них — представители всех регионов России. Наиболее активно проявили себя Москва — 15% от всех заявок — и Санкт-Петербург — 8%. В нашей стране огромное количество сильных и талантливых специалистов в сфере цифровых технологий, которые могут объединиться для решения актуальных цифровых задач регионального и федерального масштаба», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В топ-10 самых вовлеченных регионов также вошли Ростовская, Свердловская, Оренбургская, Новосибирская, Нижегородская, Самарская области и Краснодарский Край. Кроме того, региональные ведомства активно участвуют в постановке кейсов для участников. Средний возраст всех зарегистрированных — 28 лет, 25% — молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, 37% — профессионалы от 40 лет.

«Сегодня подготовка высококвалифицированных IT-специалистов выходит на первый план и становится базисом для развития всей экономики России и ее конкурентоспособности. Именно эти задачи решает «Цифровой прорыв», и именно это делает его уникальным проектом, объединяющим IT-сообщество, бизнес и государство. Решение запустить IT-марафон онлайн оказалось очень удачным, мы уже видим положительный отклик IT-сообщества. Для IT-специалистов удаленный формат оказался даже удобнее: 58% заявок подано на онлайн-этап. Несмотря на активное участие в онлайн-жизни проекта, большинство участников не забывают о преимуществах офлайн-мероприятий: это и нетворкинг, и атмосфера, и живое общение, по которому мы все так соскучились», — отметил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ближайшим мероприятием конкурса станет масштабный IT-марафон, который состоит из онлайн-чемпионата для индивидуальных разработчиков и двух онлайн-хакатонов для сформированных команд. И если количество участников в онлайн-чемпионате не ограничено, то в каждом онлайн-хакатоне может принять участие не более 200 команд по 3−5 человек. В конкурсе могут принимать участие не только разработчики, но и дизайнеры, тестировщики, проектные менеджеры, продакт-менеджеры и другие специалисты IT-сферы.

Оператором конкурса выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).