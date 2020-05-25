Сеул, , 12:45 — REGNUM Поскольку проходимость в аэропортах Южной Кореи сократилась из-за распространения коронавируса, продажи магазинов беспошлинной торговли (Duty Free) в апреле 2020 года упали ниже 1 трлн вон (~$805 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации магазинов беспошлинной торговли (Korea Duty Free Shops Association).

Согласно опубликованным данным, в апреле текущего года объём продаж южнокорейских магазинов беспошлинной торговли составил 986,7 млрд вон (~$794,6 млн), что на 9,2% меньше по сравнению с мартом и на 52% по сравнению с январём текущего года.

Число посетителей также сократилось на 40%, до 354 тыс. человек. На долю иностранцев пришлось 33% от общего числа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года внутренними авиалиниями Южной Кореи воспользовались 1,35 млн человек, что на 22% ниже по сравнению с мартом текущего года.

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