Москва, , 12:38 — REGNUM Делая какие-либо прикидочные прогнозы по нефти на горизонт хотя бы на 1−2 недели, прежде всего, важно констатировать, что к суммарному майскому восстановлению цен вплоть до пика почти в $37 за баррель марки Brent привели вовсе не сокращения добычи, согласованные экспортёрами из ОПЕК+, и даже не добавочные односторонние сокращения почти на 1 млн баррелей в сутки со стороны таких стран как Саудовская Аравия, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Потому что сокращали-то по сути только те объёмы, которые производители всё равно не смогли бы продать: экономя издержки на добычу просто не нужных в настоящее время баррелей, а также экономя места в хранилищах и оплату за фрахт танкеров, чтобы те не превращались тоже на долгие недели просто в плавучие хранилища.

А цены в основном росли за счёт закупки действительно экстремально дешёвой нефти в резервы государственными и частными компаниями Китая и Индии, которая тоже начинает приоткрывать экономику после двухмесячного карантина.

Именно за счёт этих закупок впрок сравнительно по дешёвке цены и сбалансировались: и качели, метнувшиеся было на панике совсем уж в неподобающе низкую область цен под $20, теперь возможно близки уже к достижению своей временной верхней точки, которая как раз и предполагалась многими экспертами как раз где-то в районе между $35 и $40 за баррель.

Хотя при благоприятной конъюнктуре в конкретный какой-то день скачки цен в район $38−39 исключать и нельзя, но шансов на подобный резкий подъём всё меньше, а если такие скачки и последуют, то они с высокой вероятностью будут сразу же проданы.

Видя мощное сокращение крупнейших экономик во II квартале, возврата более серьёзного спроса большинство ждёт теперь лишь к середине III квартала. Поэтому даже обнадёживающие данные за прошлую неделю о сокращении избыточных запасов сырой нефти в США сразу на 4,983 млн баррелей, рынки восприняли пока лишь как повод, чтобы цены смогли закрепиться чуть выше уровня последнего падения: в коридоре между $34,50 и $36 за баррель, который на ближайшую неделю выглядит довольно устойчивым и наиболее вероятным диапазоном для продолжения дальнейших колебаний.

Объёмы переработки сырой нефти в топливо растут, но дальше бензин и дистилляты продолжают пока скапливаться. Так что пауза с боковым коридором колебаний цен выглядит самым вероятным на сегодня, 25 мая, сценарием — во всяком случае, до появления свежих сигналов от ведущих экономик или с продолжающих медленно расти фондовых бирж.

Именно за сигналами с рынков акций и за экономическими прогнозами правительств, вот за такого рода новостями в ежедневном режиме, нефтяные цены будут следить на этой неделе куда внимательнее, чем за новыми данными о запасах, выходящими 27−28 мая», — пояснил эксперт.

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