Тбилиси, , 12:43 — REGNUM Поставки топлива в Грузию в апреле заметно упали в сравнении с показателями прошлых периодов. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ).

По данным организации, в страну в прошлом месяце было ввезено из-за границы 68,5 тыс. тонн бензина и дизельного топлива. Этот показатель на 18,8% ниже, чем в марте 2020 года и на 20,6% ниже, чем в апреле 2019 года.

В данных от СИНГ также приводится объем поставок в Грузию из разных стран. Почти половину всего топлива в апреле завезли из России — 45,5% или 31,2 тыс. тонн. Азербайджан по этому показателю на втором месте. Оттуда было завезено 26,7% или 18,3 тыс. тонн.

Напомним, в Грузии с конца марта, в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, запрещена работа общественного транспорта. В апреле также на 10 дней запретили личные поездки на легковых автомобилях.

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