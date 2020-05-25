Стокгольм, , 12:50 — REGNUM В результате коронавирусной инфекции безработица Швеции достигла 8,2%. Об этом со ссылкой на Статистическое управления Швеции 25 мая сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.

По состоянию на апрель 2020 года на территории Швеции 449 000 человек были признаны безработными, что соответствует уровню безработицы в 8,2%.

По данным Статистического управления Швеции, такой показатель на 79 000 человек больше (на 1,4 процентных пункта) по сравнению с соответствующим месяцем в 2019 году.

Занятость сократилась на 100 000 человек до 5 005 000 человек, что соответствует уровню в 66,4%. Согласно сезонно скорректированным и выровненным данным, безработица в Швеции за апрель 2020 года может оцениваться в 7,9%.