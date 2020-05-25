Париж, , 12:33 — REGNUM Французская компания Renault и японский автопроизводитель Nissan, которые входят в альянс Renault-Nissan, могут объявить на текущей неделе о дополнительном сокращении расходов на сумму свыше 5 млрд долларов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что японская компания может сократить свои расходы на 3 млрд долларов. Произойдет это, вероятно, за счет сокращения сотрудников в каждом отделе.

Такие же меры будут приняты в отношении производственных предприятий компании, где объем выпускаемой продукции уменьшится ещё на один миллион экземпляров, выпускаемых в год. Таким образом, годовая производственная мощность заводов Nissan составит 5,5 млн машин.

Компания Renault между тем планирует уменьшить структурные расходы на 2 млрд евро (2,2 млрд долларов). Таким образом, первоначальный план двух автопроизводителей о реализации к 2022 году 14 млн автомобилей будет скорректирован в сторону уменьшения.

Ранее появилась информация, что японская автокомпания Nissan намерена сократить более 20 тыс. сотрудников на своих заводах. В компании также запланировали провести реструктуризацию к марту 2023 года, сократив до 20% производственных мощностей.

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