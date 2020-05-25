Стокгольм, , 12:51 — REGNUM Гюнтер Мардер, генеральный директор организации Företagarna, объединяющей почти 70 тысяч шведских предпринимателей предупредил, что стратегия Швеции по борьбе с коронавирусной инфекций приведет к негативным последствиям для шведских компаний. Дело в том, что европейское сообщество может прибегнуть к протекционистским мерам против Швеции, где эпидемия, по его мнению, носит неконтролируемый характер. Об этом 25 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

«Швеция — это маленькая страна, которая имеет дело с международным сообществом, а это значит, что имидж Швеции очень важен для успеха ее компаний. Если есть какое-либо подозрение, направленное против Швеции и ее стратегии, то это повлияет на наш экономический рост и создание рабочих мест», — пояснил Мардер.

Он также считает, что мягкие ограничения, введенные в Швеции, могут вызвать недоверие во всем мире.

«Швеция выбрала другую линию поведения, чем многие другие страны, и появляется подозрение, которому нужно противостоять», — добавил Мардер, не исключив, что страны Европейского союза могут ввести протекционистские меры против Швеции.