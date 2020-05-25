Стокгольм, , 13:08 — REGNUM Согласно оценкам аналитиков шведского банка Svenska Handelsbanken, представленным в новом отчете, «золотые годы» на рынке недвижимости для Швеции закончились. Цены на жилье могут упасть до 20%, если пандемия коронавируса окажется очень продолжительной. Об этом 25 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

«При рассмотрении ситуации на рынке жилья, строительства и купли-продажи недвижимости в целом, мы считаем, что она будет сложной во второй половине этого года», — заявила Кристина Найман, главный экономист Handelsbanken.

На сегодняшний день считается, что рынок жилья и недвижимости, а также строительная отрасль до сих пор относительно неплохо справлялись с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Но, несмотря на это, рынок жилья вовсе не застрахован от последствий пандемии.

Согласно прогнозу Handelsbanken, цены на жилье в стране упадут примерно на 10% в 2020 году, если исходить из пикового показателя уровня цен в начале года. Однако, если кризис будет продолжительным, падение цен может быть гораздо более серьезным и составить до 20%.