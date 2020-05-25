Москва, , 12:26 — REGNUM Власти Москвы приняли решение о приостановке мероприятий развития на общую сумму 350 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, передаёт 25 мая РИА Новости.

«На сегодняшний момент мы приняли решение о приостановке мероприятий развития на сумму порядка 350 миллиардов рублей», — сказал Ефимов.

По его словам, в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса, власти столицы хотят посмотреть, как будет складывать ситуация с доходами бюджета. Когда это прояснится, стратегия корректировки городских программ станет определённой.

Ефимов ожидает, что это произойдёт к июлю 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве не произошло ухудшения криминогенной ситуации среди мигрантов.