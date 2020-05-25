Севастополь, 25 мая 2020, 12:28 — REGNUM В Севастополе заработал автовокзал, но транспортное сообщение с Крымом и другими регионами страны остаётся ограниченным для любителей путешествий и экскурсионных маршрутов. Об этом 25 мая на заседании правительства города-героя заявил и.о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта власти города остановили автобусное сообщение с другими регионами в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Об этом: В Севастополе остановили автобусное сообщение с другими регионами
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