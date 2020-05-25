Киев, , 12:15 — REGNUM Количество официально зарегистрированных безработных на Украине достигло 501 тыс. человек, сообщила 25 мая пресс-служба украинского государственного центра занятости.

Источник отмечает, что нынешнее количество на 64% или на 196 тыс. больше, чем на эту же дату прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что рост регистрации безработных произошел во всех регионах, больше всего — в столице страны, городе Киеве — в 3,5 раза. Среди областей страны наиболее существенно безработица выросла в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях — в среднем 2,1 — 2,3 раза.

Что же касается количества вакансий — оно составило 51 тыс. единиц, что на 40% меньше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года.

ИА REGNUM напоминает, что 1 мая Нацбанк обнародовал доклад, в котором говорится, что регулятор ожидает резкий рост безработицы в ближайшие месяцы. Нацбанк отмечает, что введение карантина не оказало значительного влияния на уровень безработицы в первом квартале, однако во втором квартале уровень безработицы существенно вырастет.