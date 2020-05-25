Москва, , 12:11 — REGNUM По итогам 2019 года негосударственные пенсионные фонды (НПФ) России начислили своим клиентам доходность по пенсионным накоплениям в размере 8,2% годовых. Об этом говорится в аналитическом комментарии Банка России о доходности НПФ.

Таким образом, доходность значительно выше инфляции, которая по итогам 2019 года составила 3%.

При этом средневзвешенная доходность по пенсионным накоплениям до выплаты вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и фонду составила по итогам года 10,7%.

С 2017 по 2019 год доходность инвестирования пенсионных средств НПФ оказалась выше инфляции: так, по пенсионным накоплениям доходность составила 15,9% до выплаты вознаграждения и 12,1% — по счетам застрахованных лиц, по пенсионным резервам — 20,2% до выплаты вознаграждения. Накопленная за три года инфляция при этом составила 10,1%.

Информация о доходности НПФ на счета доступна только с конца 2017 года, когда в соответствии с указанием Банка России начали рассчитывать этот показатель.