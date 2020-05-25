Москва, 25 мая 2020, 12:10 — REGNUM Если власти России продолжат бездействовать, кормить «завтраками» и обещаниями, душить экономику и население налогами и поборами, то при сохранении цен на нефть ниже 35 долларов по итогам года вместо падения на 5−7% экономика рухнет на 20−25%, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он написал в конце минувшей недели на своей странице в социальной сети Facebook.
Кроме того, как пояснил Жуковский, в бюджете «беспрецедентная дыра» — при параличе экономики, массовом банкротстве бизнеса и дешёвой нефти бюджет может потерять 8−10 трлн рублей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле 2020 года рухнул с 37,1 пункта до 12,2.