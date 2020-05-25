Москва, , 12:10 — REGNUM Если власти России продолжат бездействовать, кормить «завтраками» и обещаниями, душить экономику и население налогами и поборами, то при сохранении цен на нефть ниже 35 долларов по итогам года вместо падения на 5−7% экономика рухнет на 20−25%, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он написал в конце минувшей недели на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сбываются худшие прогнозы. По оценкам Минфина, в апреле 2020 года в связи с обвалом цен на нефть и самоизоляцией экономика России рухнула на 28% в номинальном выражении. В реальном выражении (то есть с учётом роста цен) обвал физического ВВП превышает 35−40%. В регионах, где нет сырья, а малый бизнес задушен, экономика парализована почти полностью, — уверен Жуковский. — Порядка 2 млн предприятий рискуют обанкротиться, от 5 млн до 12 млн человек могут остаться без работы. Индикаторы деловой активности в промышленности и сфере услуг рухнули до исторического минимума».

Кроме того, как пояснил Жуковский, в бюджете «беспрецедентная дыра» — при параличе экономики, массовом банкротстве бизнеса и дешёвой нефти бюджет может потерять 8−10 трлн рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле 2020 года рухнул с 37,1 пункта до 12,2.