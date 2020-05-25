Москва, , 12:05 — REGNUM Министерство труда РФ поддерживает урегулирование спорных вопросов при организации работы на «удалёнке», сообщили 25 мая в пресс-службе ведомства.

«В целом инициатива по урегулированию спорных вопросов, связанных с организацией удаленной занятости, Минтрудом поддерживается», — говорится в сообщении.

Однако в министерстве добавили, что в настоящее время продолжаются консультации относительно конкретных норм, которые должны быть урегулированы законодательно и порядка их регулирования.

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что Федерация независимых профсоюзов России подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.

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