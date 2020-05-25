Киев, , 12:03 — REGNUM И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец провела видеоконференцию с директором cекретариата Энергетического сообщества ЕС Янезом Копачем, сообщает 25 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно источнику, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам текущего сотрудничества и путей стабилизации ситуации в энергетической сфере Украины.

В пресс-службе подчеркивают, что Буславец поблагодарила секретариат Энергетического сообщества за поддержку Украины «на пути создания полноценного рынка электроэнергии в соответствии с энергетическим законодательством ЕС».

Представитель Киева также выразила уверенность, что только полное приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами и стандартами создаст благоприятные условия интеграции энергетических рынков Украины и ЕС.

В завершение, как отмечается, и.о. министра поблагодарила Янеза Копача «за рекомендации и замечания, присланные энергетическим сообществом».

ИА REGNUM напоминает, что 23 мая ряд украинских СМИ обнародовали письмо от директора секретариата Европейского ЭнергосообществаЯнеза Копача,который подверг острой критике действия правительства в Киеве в энергетической сфере.

По мнению экспертов, это «суперскандальное письмо», которое можно назвать образно — «волшебный пендель кабмину от Евросоюза» и который «обнажает полный хаос энергетической политики правительства Украины».

С конца апреля в энергетике Украины бушует скандал — власть принудительно останавливает блоки АЭС, чтобы выкупать более дорогую и частную «зеленую» энергетику.