Ярославль, 25 мая 2020, 11:54 — REGNUM В Ярославскую областную думу внесен законопроект, который определяет дополнительные ограничения по продаже алкоголя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах или примыкающих к ним. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт областной Думы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM 5 мая вступил в силу федеральный закон, запрещающий розничную торговлю алкоголя в небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах домов. Согласно федеральному законодательству, алкоголь можно продавать в торговых залах площадью не менее 20 квадратных метров.
При этом региональные власти имеют право ввести дополнительные ограничения и даже полностью запретить торговлю алкоголем в торговых точках, расположенных в жилых домах. По проекту областного закона торговать алкогольным напитками можно будет в том случае, если площадь помещения для торговли составит не менее 30 квадратных метров.
Внесенный законопроект Ярославская областная дума, скорее всего, рассмотрит в июне.
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