Москва, , 11:54 — REGNUM На сегодняшний день в Москве растёт уровень безработицы. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если брать абсолютные цифры — безработица растет. У нас было около 30 тысяч официально зарегистрированных безработных, а сейчас уже 130 тысяч», — сказал агентству РИА Новости Ефимов.

Вместе с тем он призвал обратить внимание на долю зарегистрированной безработицы, которая составляет 1,7%. Ефимов подчеркнул, что такой показатель является крайне низким.

Чиновник также напомнил, что порядок регистрации на бирже труда для граждан упрощён, а выплаты безработным лицам составляют 19,5 тысяч рублей.