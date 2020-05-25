Москва, , 11:52 — REGNUM В 2020 году на авторынке России появятся четыре новые модели немецкой компании Audi. Сроки появления новинок обнародовала пресс-служба компании.

Так, до конца июня в РФ будут представлены спортивные Audi S6 и S7. В оснащение этих моделей входит бензиновый двигатель на 2,9 л мощностью 450 л. с. и 600 Нм крутящего момента. Причем мотор идет с 48-вольтовым стартер-генератором. Также появятся версии Audi A6 и A7 с трехлитровым дизельным мотором на 249 л. с.

Во втором квартале стоит ожидать появление в России универсала Audi A6 Avant и его кросс-версии A6 Allroad. Кроме того, на авторынке РФ появится «заряженная» версия флагманского кроссовера Audi SQ8. Он будет идти с дизелем на 4 л с двойным турбонаддувом мощностью 431 л. с. и 900 Нм крутящего момента.

Осенью линейка Audi в России пополнится рестайлинговым семейством A4, которое было представлено на европейском авторынке в прошлом году. Приблизительно также в третьем квартале в РФ привезут обновленный Audi A5 и электрический Audi e-Tron.

Также ожидается появление «заряженного» купе-кроссовера Audi Q8 RS. Модель получила битурбодвигатель на 4 л производительностью 600 л. с. и 800 Нм крутящего момента.

Напомним, в мае поменялись цены на 12 моделей Audi, представленных на российском авторынке.

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