Киев, , 11:47 — REGNUM Венгерское направление с недавних пор стало ключевым для доставки газа на Украину по т.н. «реверсной схеме», сообщил 25 мая генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Чиновник отметил, что изменение схемы поставок произошло после запуска объединенной точки и виртуального реверса из Венгрии с 1 мая. Теперь этот маршрут является основным с долей практически в 50% от общего объема импорта.

«Словакия опустилась на второе место — 34%. EUSTREAM все еще не предложил рынку новую услугу по транзиту газа в Украину из ЕС, хотя собирался сделать это ещё в начале мая… Польша значительно подросла — до 16%, причём виртуальным реверсом импортируется больше половины от общего объёма», — информирует Макогон.

Он предположил, что после запуска виртуальной точки на границе Польша-Украина это направление станет еще более интересным — «но все зависит от того, какой будет установлен тариф с польской стороны».

ИА REGNUM напоминает, что до 1 мая нынешнего года основные поставки газа от европейских трейдеров на Украину осуществлялись через Словакию.

В конце апреля сообщалось, что операторы ГТС Украины и Венгрии с 1 мая 2020 года запустят виртуальный реверс газа, «объединив две физические точки передачи газа на границе стран в одну виртуальную». В Киеве тогда заявили, что это «новый прорыв», который «обеспечит трейдерам легкость и гибкость покупки мощностей на границе, а операторам ГТС — гибкость в планировании физических потоков».