Тбилиси, , 12:00 — REGNUM Важным достижением в Агентстве морского транспорта Грузии назвали признание Великобританией сертификатов грузинских моряков. Заявление об этом 25 мая распространила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Лондон и Тбилиси подписали меморандум о взаимном признании сертификации моряков, что дает им право работать на британских судах.

«Для крюинговых компаний и грузинских моряков открылся один из самых крупных рынков труда в мире, — говорится в заявлении агентства. — Для грузинского мореходства — это важное достижение».

Стоит отметить, что британский торговый флот насчитывает свыше 1300 судов. По численности он находится на 18 месте в мире.