Тель-Авив, Израиль, , 11:45 — REGNUM Рестораны в Израиле откроются после карантина 27 мая, и столики на ближайшие даты уже разобраны, передает Ynet.

Заведения общепита были закрыты из-за карантина дольше двух месяцев, и открытие вызвало ажиотаж среди клиентов, которые спешат забронировать столик. Мест в ресторанах Тель-Авива не хватает, многие говорят о сумасшедшем спросе, однако рестораторы не спешат радоваться: происходящее отнюдь не означает восстановления отрасли.

По мнению ресторатора Шахара Сегаля, люди после карантина, конечно, хотят развеяться, но не исключено, что после наплыва клиентов спрос быстро пойдет на спад, ведь карантин ухудшил финансовое положение граждан. Его опасения разделяет шеф-повар Хаим Коэн, клиенты которого заранее разобрали все места на рабочую неделю, но что будет через месяц-два, сказать сложно.

Кроме того, если одни рестораны готовы соблюдать все ограничения, лишь бы наконец открыться, другие к этому не готовы и считают это невыгодным в условиях, когда нужна социальная дистанция и ограничение на количество людей в помещении. Хозяева таких заведений решили пока не открываться и посмотреть, как будут развиваться события.