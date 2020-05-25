Москва, , 11:32 — REGNUM По итогам апреля 2020 года на российском авторынке было продано 425 новых машин марки Haval — на 30% меньше, чем в апреле 2019 года. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, за январь-апрель текущего года на авторынке РФ было продано 4 472 автомобиля сегмента SUV китайского бренда, что в 2,2 раза превышает показатель продаж прошлого года. Таким образом, марка Haval заняла первое место по продажам среди других китайских брендов, представленных на авторынке России.

Среди моделей Haval в России лидирует по итогам апреля 2020 года кроссовер Haval F7. За отчетный период было продано 164 единиц данной модели. На втором месте оказался новый купе-кроссовер Haval F7x (101 шт.).

Кроме того, за апрель на авторынке РФ было продано 95 единиц среднеразмерных кроссоверов Haval H6, 47 рамных внедорожников Haval H9 и 18 экземпляров компактных кроссоверов Haval H2 — 18.

Напомним, в конце апреля 2020 года на российском авторынке появились рамные внедорожники Haval H5. В комплектации Comfort, которая идет с 150-сильным двигателем, модель стоит 1 099 000 рублей, версия Premium, предлагаемая с моторами на 150 и 177 л. с., обойдется от 1 249 000 рублей.

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