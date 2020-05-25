Тбилиси, , 11:34 — REGNUM Убытки грузинских банков с января по апрель текущего года составили 667 млн лари (более $200 млн по курсу). Эти данные 25 мая опубликовал Национальный банк Грузии.

Как сообщили в кредитном регуляторе, основной причиной, вызвавшей убытки, стало создание банками резервов в объёме 1,2 млрд лари (более $376 млн по курсу). Это сумма ожидаемых из-за кризиса потерь на возвращении кредитов.

Общий доход всех банков за первые четыре месяца года, по оценке Нацбанка, составил 352 млн лари (более $110 млн по курсу), что меньше прошлогоднего показателя за такой же период на 1,5%.

Стоит отметить, что в конце апреля президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что банковский сектор быстро восстановится после окончания пандемии коронавируса.

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