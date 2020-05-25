Москва, , 11:28 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости свести к минимуму административные и бюрократические процедуры для развития экономики.

На совещании с вице-премьерами 25 мая он заявил о необходимости работать на перспективу, «создавать базу для дальнейшего развития экономики и социальной сферы».

Мишустин отметил, что в России нужно продолжать строить поликлиники, детские сады и школы, а также новые предприятия.

«Именно поэтому мы вносим изменения в реализацию федеральной Адресно-инвестиционной программы. Именно она регламентирует порядок капитального строительства социально-значимых объектов. Я подписал соответствующее постановление правительства», — сказал он.

Теперь корректировать госпрограмму можно по упрощённой схеме, рассказал премьер-министр, исключив длительное согласование.

При этом нужные решения будет принимать президиум правительственной комиссии по региональному развитию.