Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM Условия льготного кредитования для малого и среднего бизнеса приведут к прямому или косвенному росту процентных ставок или иных платежей. Такой оценкой с корреспондентом ИА REGNUM поделилась профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Мария Конягина.

По ее мнению, решения о формировании льготных подходов в отношении малого и среднего бизнеса могут весьма специфически повлиять на состояние банковской системы.

«Меры, которые правительство РФ фактически заставляет банки реализовывать на местах, в виде льготных кредитований и рефинансирования, на самом деле повышают отсроченные риски. Банковские учреждения будут искать возможности по их устранению. В результате процентные ставки прямо или косвенно будут повышаться или компенсироваться дополнительными платежами», — убеждена Конягина.

Кроме того, экономист отметила, что льготные меры могут быть действительно реализованы только крупными системообразующими банками, а для небольших предприятий, несмотря на их устойчивость на рынке, внедрение льготных подходов может обернуться ослаблением финансового состояния.

Тем не менее, лишь около 2% банков в России могут опасаться закрытия после карантина, считает Конягина, так как действующая в стране и, в частности, в Петербурге банковская система готова к нестабильности на финансовом рынке: по сравнению с предыдущими кризисами отрасль оказалась в хорошем состоянии благодаря некоторому очищению системы от ее недобросовестных и слабых представителей и созданию устойчивого золотовалютного резервного фонда.

«Не думаю, что в ближайший год количество банковских учреждений ощутимо сократится. Это будут абсолютно естественные потери до 2% от общего числа финансовых учреждений, а сейчас их в стране чуть менее пятисот», — добавила эксперт.

При этом благодаря развитию цифровой экономики затраты банков будут снижаться, так что повышения издержек, которые будут связаны с возникшими рисками и льготными кредитами, можно будет попробовать компенсировать через цифровые технологии.

Кроме того, Конягина считает, что внедрение искусственного интеллекта на фоне текущих событий будет воспринято намного позитивнее, чем еще три месяца назад. К примеру, у многих клиентов нет возможности посещать отделения банков физически и провести платежные операции можно только через интернет, а цифровизация положительно сказывается и на денежном обороте внутри страны.

«Возникшая ситуация, со сформировавшейся повышенной ликвидностью, связанной с активным использованием безналичных средств, поддерживает банки и помогает сбалансировать риски, которые возникают в условиях текущего кризиса», — заключила профессор.