Сеул, , 11:26 — REGNUM В апреле 2020 года в Южной Корее зафиксировали спад импорта автомобилей, используемых в коммерческой деятельности. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьютеров (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, в апреле текущего года в стране были зарегистрированы 363 коммерческих автомобиля, что на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с мартом текущего года показатель сократился на 2,7%. Отмечается, что спрос на данный вид автомобилей начал падать на фоне экономического спада и распространения коронавируса.

Импорт автомобилей концерна MAN сократился на 14,9%, до 54 единиц, немецкой Mercedes-Benz — на 13,2%, до 48 единиц, шведской Volvo Trucks — на 42,1%, до 153 единиц, шведской Scania — на 25,1%, до 91 единицы, итальянской Iveco — на 4,7%, до 17 единиц.

Отмечается, что с января по апрель 2020 года в стране было зарегистрирован 1471 коммерческий автомобиль, что на 15,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.