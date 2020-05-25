Москва, , 11:20 — REGNUM Арбитраж Москвы 28 июля 2020 года начнёт рассматривать иск «Роснефти» к угольной компании «Южный Кузбасс», которая входит в дивизион металлургической группы «Мечел». Сумма претензий превышает 12 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил в суд 15 мая, а 24 мая стало известно о принятии его к производству. В деле речь идёт о взыскании 12 133 500 рублей, но подробности спора пока неизвестны.

К «прописанной» в Кузбассе компании, работающей на рынке добычи угля свыше 25 лет, претензии имеют десятки компаний, в том числе в рамках производства, начатого по банкротному иску более года назад. В деле о несостоятельности сменяются заявители, которые позднее отзывают претензии. Очередное заявление было отозвано в мае 2020 года, суд прекратил производство по иску ООО «Южкузбассбетон», отказав во введении наблюдения. К дате заседания истец сообщил, что «задолженность погашена, и, как следствие, имеются правовые основания для прекращения производства по делу».