Лондон, , 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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Так, по данным на утро 25 мая фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 0,11% и составили $35,17 за баррель.

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При этом июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,63% — до $33,46 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, нефть Brent завершила торги 22 мая в минусе. Так, к концу сессии июльские фьючерсы Brent установились на отметке $35,13 за баррель, за день марка подешевела на 93 цента (2,6%).