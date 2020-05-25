Москва, , 11:06 — REGNUM МЭР намерен пересмотреть таможенную политику, включая пошлины на ввоз субстанций для производства лекарств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом сообщил глава МЭР Максим Решетников в ходе встречи с депутатами Госдумы фракции «Единая Россия».

Решетников заверил, что тема поддержки фармацевтики и всей медицинской отрасли, включая производство средств индивидуальной защиты, в том числе масок, будет приоритетной.

«Спрос на СИЗы будет постоянно присутствовать, и нам нужно создать свою промышленность в этой сфере», — заявил министр.

Он также поддержал обнуление импортных пошлин на субстанции для производства лекарств.

Министр в целом считает, что нуждается в пересмотре таможенная политика России, когда зачастую пошлины на ввоз готовой продукции нулевые, а комплектующие — не нулевые.