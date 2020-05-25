Москва, , 11:03 — REGNUM Глава МЭР Максим Решетников поддерживает предложение по переносу сроков введения обязательной маркировки на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

«Нам удалось сдвинуть только молоко на полгода, все остальные сроки будут неизменными», — сообщил Решетников в ходе встречи с депутатами Госдумы фракции «Единая Россия».

Однако он уточнил, что перенос маркировки обсуждался в правительстве РФ в апреле, однако сейчас ситуация изменилась.

«Давайте еще раз поднимем эти вопросы», — призвал Решетников, заверив, что министерство «является союзником в этом вопросе».

В 2020 году запрещается оборот ряда продукции без обязательной маркировки. Прежде всего, речь идет о лекарствах, о молочной продукции, табачной продукции и так далее.