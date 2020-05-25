Южно-Сахалинск, , 11:03 — REGNUM Власти Сахалина готовы приобрести 51% акций дальневосточной «дочки» «Аэрофлота» — авиакомпании «Аврора», с тем, чтобы на её базе создать авиакомпанию для ДФО и Арктики.

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Как сообщило ИА Авиа Новости , об этом сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в письме на имя генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Позднее, в ходе встречи с пилотами дронов на аэродроме Пушистый на Сахалине Валерий Лимаренко рассказал о планах по созданию единой дальневосточной авиакомпании на базе «Авроры», в которую сахалинские власти намерены привлечь все, действующие на территории ДФО, авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года генеральный директор «Авроры» Константин Сухоребрик в ходе инвестиционного совета Сахалинской области сообщил о планах по строительству на острове гражданских самолетов, затраты на которые, по его словам, будут «в разы меньше, чем на SSJ-100».