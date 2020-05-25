Москва, , 10:45 — REGNUM Стратегия президента РФ Владимира Путина, правительства и Минэнерго как оператора процесса в части мировой конъюнктуры по нефти и газу давно перестала быть просто экономической материей, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Кудрина.

«Мы уже зарабатываем, но не только деньги, которые, конечно, важны. Мы обеспечиваем устойчивое развитие России в новой парадигме мировой трансформации.

В ней важны: владение природными ресурсами, транспортные пути и обладание технологиями переработки и управления. Многие смотрят на цифры в коротком горизонте и не видят широты замысла и анализа.

Мы не только не проигрываем спринтерскую дистанцию, мы выигрываем с огромным доходом и стайерскую», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СП РФ Алексей Кудрин считает, что объёмы добычи нефти в России снижаться не будут, однако такой ренты, которая была последние 20 лет, уже не будет.

Читайте также: Кудрин заявил о критическом моменте в экономике России