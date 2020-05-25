Москва, 25 мая 2020, 10:45 — REGNUM Стратегия президента РФ Владимира Путина, правительства и Минэнерго как оператора процесса в части мировой конъюнктуры по нефти и газу давно перестала быть просто экономической материей, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Кудрина.
Как сообщало ИА REGNUM, глава СП РФ Алексей Кудрин считает, что объёмы добычи нефти в России снижаться не будут, однако такой ренты, которая была последние 20 лет, уже не будет.
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