Москва, , 10:40 — REGNUM В активе сына бывшего генерального прокурора России, полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки Игоря появилась новая компания, работающая в сфере сбора неопасных отходов. ООО «Национальная экологическая корпорация» создано в конце марта 2020 года компанией «Промышленный экологический оператор», которую учредили Игорь Чайка и два физлица в августе 2019 года, передаёт ИА REGNUM.

ООО «Национальная экологическая корпорация» с основным видом деятельности «сбор неопасных отходов» учреждена в Москве 27 марта 2020 года. Её уставный капитал — 500 тыс. рублей, директор — Николай Белоглазов. Собственник свежеиспечённой компании — ООО «Промышленный экологический оператор», которым также управляет Белоглазов. Эта компания работает в той же «мусорной» сфере. Она учреждена в Москве 30 августа 2019 года. Уставный капитал — 300 тыс. рублей. 50% доли принадлежит Александру Пономарёву, ещё 40% Игорю Чайке и 10% Александру Додону. Последний также владеет 50% доли в рекламном агентстве Санкт-Петербурга и 15% ещё в одной компании Игоря Чайки — ООО «Архплей девелопмент». Пономарёв — совладелец ряда компаний, в том числе в Подмосковье.

Напомним, в конце 2019 года Игорь Чайка также стал соучредителем строительной компании «Инжиниринг.РФ», вторым собственником которой выступила госкорпорация «ВЭБ.РФ».

Отец бизнесмена — Юрий Чайка покинул свой пост генерального прокурора РФ в январе 2020 года, возглавив полномочное представительство президента. Второй сын Юрия Чайки — Артём занимается бизнесом, имея в активе доли в десятке компаний.