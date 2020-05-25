Москва, , 10:41 — REGNUM С января по апрель 2020 года больше всего машин марки Lada среди регионов РФ было приобретено в Самарской области. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчетный период в Самарской области автолюбители купили 5639 автомобилей Lada. Это почти на 10% меньше результата прошлого года — 6242 экземпляра.

Второе место по проданным Lada занимает Башкирия. Здесь за январь-апрель текущего года на местном авторынке было продано 4780 машин данной марки — на 15,7% ниже продаж прошлого года. Тройку лидеров регионального рейтинга замыкает Татария с объёмом продаж 4777 единиц. Это на 24% меньше, чем год назад.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Свердловская область (3202 ед.; — 14,6%) и Москва (3190 ед.; — 16%).

Всего за первые четыре месяца текущего года в РФ был продан 88 691 автомобиль бренда Lada — на 18% меньше, чем год назад.

Напомним, по итогам апреля 2020 года в странах Евросоюза в общей сложности были проданы 382 новых машины Lada.

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