Самара, , 10:42 — REGNUM Новое медицинское оборудование поступило в Самару для инфекционного госпиталя. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 24 мая для госпиталя, развернутого в Самарской областной клинической больнице им. Середавина, получено 94 инфузионных насоса, которые необходимы для введения препаратов больным. Кроме этого, были получены и новые мониторы. Все оборудование было поставлено за счет средств федерального бюджета.

Отмечается, что в специализированные медицинские учреждения в скором времени будут поставлены новые аппараты искусственной вентиляции легких и другое необходимое оборудование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 мая в больницу им. Середавина Самары поступили 15 новых аппаратов искусственной вентиляции легких.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге умер еще один врач-терапевт госпиталя МВД