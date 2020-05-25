Новосибирск, , 10:31 — REGNUM Финансирование мероприятий новосибирской региональной программа устойчивого развития сельских территорий в 2019 году составило 649,5 млн рублей. Большая часть средств — 266 млн рублей из федерального и областного бюджетов — была направлена на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Такие цифры в ходе заседания комитета Законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям назвал министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

Он уточнил, что на газификацию в сельской местности из федерального и областного бюджетов потрачено 121,4 млн рублей, 6,4 миллиона — из местных бюджетов. 103,4 млн рублей ушло на строительство и реконструкцию учреждений культуры, 31,4 млн — на систему водоснабжения, на улучшение жилищных условий граждан 121 млн рублей выделено из средств федерального и областного бюджетов и 51 млн рублей — из внебюджетных источников.

«Интегральная оценка эффективности реализации программы в 2019 году составила 101%, — отметил Лещенко. — По итогам проведённой оценки качественная характеристика государственной программы — эффективная».

С 2020 года программу «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области» заменила новая — «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области». За пять лет реализации программы её финансирование составило более 2,5 млрд рублей.

Общий объем финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» почти втрое больше, чем у «предшественницы». В текущем году на реализацию мероприятий по программе направят более 1,4 млрд рублей.