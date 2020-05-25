Москва, , 10:30 — REGNUM Российские банки считают нецелесообразным дальнейшее ограничение эквайринговых комиссиий, поскольку это может привести к необходимости субсидий для эквайрингового бизнеса и забрать финановые средства из других ключевых отраслей. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Ассоциация банков России от лица представителей платежной индустрии просит не применять меры административного регулирования к эквайринговым и межбанковским комиссиям в качестве антикризисных мер или мер по стимулированию развития экономики», — отмечается в письме.

Соответствующие ограничения вступили в силу в связи с развитием пандемии коронавируса и последующим спадом экономики.

В ассоциации считают, что в дальнейшем такая ситуация при самых идеальных раскладах приведёт к недополучению в период до 30 сентября 2020 года банками-эквайерами доходов в размере порядка двух миллиардов рублей, и банками-эмитентами — порядка 10 миллиардов рублей: «Дальнейшее административное ограничение величины эквайринговой комиссии приведет к необходимости субсидирования деятельности кредитных организаций в области торгового эквайринга, что потребует привлечения денежных средств из других направлений бизнеса, которые могли быть направлены кредитными организациями на поддержку заемщиков, развитие кредитования и реализацию поручений президента России в области финансового рынка».