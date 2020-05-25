Москва, , 10:25 — REGNUM Реализация мер кредитной поддержки малому и бизнесу на фоне коронавируса настроилась. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом сообщил глава МЭР Максим Решетников.

«Реализация сейчас настроилась», — сказал Решетников в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России».

Он отметил, что реализация программ идет через банки.

«А банки — это своя бюрократия… В общем, это бюрократия почище государства… чтобы информация дошла до клерка, нужно потратить много сил, усилий», — указал министр.

По его данным, 40 млрд рублей — это портфель подписанных кредитных соглашений. Всего поступило заявок на 140 млрд рублей, 550 тыс. рабочих мест поддержали.