Москва, , 10:18 — REGNUM Единовременного возврата к «доковидным» временам не будет, потребуется до года на приспособление бизнеса к новым условиям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия».

«Единовременного возврата к «доковидным» временам не будет, по разным оценкам от месяца до года бизнесу придется приспосабливаться», — сказал Решетников.

По его словам, индекс закрытости составлял 28%, то есть 28% процентов рабочих мест в стране были подвержены ограничениям, сейчас 19%.

«Достаточно активно регионы начинают открываться», — отметил министр.