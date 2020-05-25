Москва, 25 мая 2020, 10:18 — REGNUM Единовременного возврата к «доковидным» временам не будет, потребуется до года на приспособление бизнеса к новым условиям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия».
«Единовременного возврата к «доковидным» временам не будет, по разным оценкам от месяца до года бизнесу придется приспосабливаться», — сказал Решетников.
По его словам, индекс закрытости составлял 28%, то есть 28% процентов рабочих мест в стране были подвержены ограничениям, сейчас 19%.
«Достаточно активно регионы начинают открываться», — отметил министр.