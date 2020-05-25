Москва, 25 мая 2020, 09:59 — REGNUM До конца 2020 года управление Россреестра по Москве отменило плановые проверки бизнеса. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба управления.
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, запланированные до конца года, проводиться не будут.
Отмечается, что решение принято в соответствии с поручением правительства РФ.
Как пояснил заместитель руководителя столичного Росреестра Александр Левченков, сокращено также и число оснований для внеплановых проверок. Проверять бизнес будут в исключительных ситуациях.