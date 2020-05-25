Ставрополь, , 09:58 — REGNUM Санаторий «Источник Железноводск» в городе-курорте Ставропольского края планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. Инвестиции в строительство здравницы превысили 1,5 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе администрации города.

Новый санаторий сможет единовременно принять до 400 гостей. Состоит он из двух корпусов, которые соединяются между собой внутренним наземным переходом. На территории здравницы также будут разбиты цветники и зеленые зоны.

«Современный санаторный комплекс не только увеличит нашу туристическую привлекательность и курортную ёмкость, но и создаст в Железноводске более 300 новых рабочих мест для жителей нашего города», — приводятся в сообщении слова мэра Железноводска Евгения Моисеева.

По его словам, строительные работы ведутся по графику. Отмечается, что на момент ввода в эксплуатацию санаторий «Источник Железноводск» станет самым современным в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод, а лечебная база новой здравницы будет отвечать высоким мировым стандартам.

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