Москва, , 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Так, реже стали брать ипотеку в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае.

«Часто ипотека — это судьбоносное событие для семьи. Его сложно принять, если супруги не знают о перспективах своих доходов», — сказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко, комментируя снижение спроса на ипотеку.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования «Инфом», у 47% жителей РФ имеется кредит, который всё ещё не выплачен. У 29% респондентов имеется потребительский кредит, у 12% — кредитная карта, у 9% — ипотека, у 5% — автокредит, у 3% — микрокредит.

Помимо этого, 11% плательщиков кредитов страны в пандемию коронавируса потеряли почти все доходы, 10% — более половины дохода, 14% — от трети до половины и 12% — менее трети.

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