Пекин, , 09:52 — REGNUM Курс национальной валюты КНР понижен Народным банком Китая до 7,1209 за американский доллар 25 мая. Это самая низкая отметка с 28 февраля 2008 года.

За минувшие сутки, по данным регулятора, произошло понижение на 270 базисных пунктов. Суточная амплитуда колебаний к официальному паритету, который устанавливает ЦБ КНР, не должна превышать 2%.

По словам ведущего экономиста китайского представительства международного инвестиционного банка UBS Ван Тао, колебания юаня остаются на приемлемом уровне. Сохраняется стабильность в соответствии с монетарной политикой, которую проводит Китай.

Эксперт полагает, что в дальнейшем китайская валюта «продолжит сохранять гибкую амплитуду колебаний», отмечает ТАСС.

Читайте также: Центробанк КНР опустил курс юаня к доллару до минимума за месяц